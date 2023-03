Turris | il “Liguori” alleato per la salvezza | battuto il Messina

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTerza vittoria di fila al “” per la, con i corallini che si aggiudicano lo scontro diretto con il. La formazione di Fontana si impone in maniera netta, aggiudicandosi l’incontro per tre reti a zero. Tre punti fondamentali per i biancorossi e che valgono il sorpasso in classifica proprio ai danni dei siciliani. Gara subito in discesa per la, dopo appena quattro giri di lancette il risultato si sblocca grazie alla rete messa a segno da Frascatore. Le altre due marcature arrivano solo nel finale di partita, con Acquadro che raddoppia e Longo, in pieno recupero, che archivia definitivamente la contesa. Un successo che proietta i corallini a quota 37 punti, quando al termine della stagione mancano appena quattro gare. La beffa, semmai, è rappresentata dal fatto di ...

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34° giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023 TORRE DEL GRECO - Sabato 25 marzo allo stadio Amerigo andrà in scena - Messina

La sconfitta dell'Amedeo Liguori è la prima della gestione Raciti in trasferta, un brutto stop in una giornata in cui il Messina aveva perso prima Perez, fermato da un'influenza