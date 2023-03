Turnover per l’Italia in vista di Malta? Gli ultimi dubbi di Mancini (Di sabato 25 marzo 2023) Tra poco più di 24 ore l’Italia del c.t. Roberto Mancini tornerà nuovamente in campo. Questa volta però, a differenza di appena due giorni fa, ci dovrebbero essere diversi cambiamenti nell’undici iniziale. Il 23 marzo gli Azzurri al Maradona di Napoli non hanno di certo incantato, specialmente nei primi 45 minuti di gioco. Qualsiasi reparto, salvo probabilmente due eccezioni se si prendono in considerazioni i singoli, è stato totalmente insufficiente. L’Inghilterra di Gareth Southgate è stata in grado di domare una Nazionale che giocava tra le mura amiche, ma che è riuscita ad ammutolire anche il più focoso dei supporters napoletani (e non). Ecco perché verranno presi dei provvedimenti sin da subito, a partire da Malta. A centrocampo Rice e Bellingham hanno portato a spasso la retroguardia italiana, con giocate e palle insidiose, oltre ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Tra poco più di 24 oredel c.t. Robertotornerà nuovamente in campo. Questa volta però, a differenza di appena due giorni fa, ci dovrebbero essere diversi cambiamenti nell’undici iniziale. Il 23 marzo gli Azzurri al Maradona di Napoli non hanno di certo incantato, specialmente nei primi 45 minuti di gioco. Qualsiasi reparto, salvo probabilmente due eccezioni se si prendono in considerazioni i singoli, è stato totalmente insufficiente. L’Inghilterra di Gareth Southgate è stata in grado di domare una Nazionale che giocava tra le mura amiche, ma che è riuscita ad ammutolire anche il più focoso dei supporters napoletani (e non). Ecco perché verranno presi dei provvedimenti sin da subito, a partire da. A centrocampo Rice e Bellingham hanno portato a spasso la retroguardia italiana, con giocate e palle insidiose, oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulioScotto : RT @Arturo_Scotto: Il 30 marzo a Roma presentiamo con la @FpCgilNazionale la mozione per un piano straordinario dell’occupazione pubblica.… - Arturo_Scotto : Il 30 marzo a Roma presentiamo con la @FpCgilNazionale la mozione per un piano straordinario dell’occupazione pubbl… - DucaAndrea85 : @idrocarburIover Te le ho messe io ahaha mica ti dico cagate. Il turnover ci può stare, ma che Lukaku per entrare i… - ProfidiAndrea : : 'Tornerà a giocare in campionato Giacomo #Bonaventura?' Italiano sta facendo ruotare lui e #Barak tra #SerieA,… - Giovanni1946861 : @UmbeMarengo @lorepregliasco La soluzione è non aver fatto per tanti anni i tagli lineari e il blocco del turnover(… -