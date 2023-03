Turismo, dati, skills e digitalizzazione: pubblicata la prima call “CulTourData” (Di sabato 25 marzo 2023) È stato pubblicato il primo bando di CulTourData, progetto che alimenta un ecosistema multidisciplinare capace di coinvolgere attori del Turismo, della cultura e del digitale con l’obiettivo di migliorare il Turismo culturale guidato dai dati, accessibile e trasformativo in tutta Europa. Il progetto si rivolge alle Pmi del settore turistico nell’ecosistema delle Capitali Europee della Cultura e le supporta per sviluppare un approccio data-driven al di là del sito web, dello strumento o dell’applicazione giusta, aiutandole a comprendere l’importanza di rendere i dati e l’analisi parte delle strategie, delle offerte e dei prodotti turistici, dei loro processi organizzativi e della loro cultura, se vogliono essere competitive, sostenibili e attraenti. Attraverso questo bando, il progetto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 marzo 2023) È stato pubblicato il primo bando di, progetto che alimenta un ecosistema multidisciplinare capace di coinvolgere attori del, della cultura e del digitale con l’obiettivo di migliorare ilculturale guidato dai, accessibile e trasformativo in tutta Europa. Il progetto si rivolge alle Pmi del settore turistico nell’ecosistema delle Capitali Europee della Cultura e le supporta per sviluppare un approccio data-driven al di là del sito web, dello strumento o dell’applicazione giusta, aiutandole a comprendere l’importanza di rendere ie l’analisi parte delle strategie, delle offerte e dei prodotti turistici, dei loro processi organizzativi e della loro cultura, se vogliono essere competitive, sostenibili e attraenti. Attraverso questo bando, il progetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmanueleCiani1 : RT @UfficioStampaBI: La domanda di #lavoro è stata trainata soprattutto dai servizi, in particolare dal #turismo (+22.000 nuovi posti di la… - CorriereToscano : Salone Archeologia e Turismo Culturale a Palazzo dei Congressi di Firenze. Spazio espositivo Ministero Cultura. Dat… - salva_lat : RT @UfficioStampaBI: La domanda di #lavoro è stata trainata soprattutto dai servizi, in particolare dal #turismo (+22.000 nuovi posti di la… - UTDigitale : RT @MTurismoItalia: È uscita la nuova infografica sul turismo in italia. Leggi di più qui: - httclub1 : RT @MTurismoItalia: È uscita la nuova infografica sul turismo in italia. Leggi di più qui: -