Tuchel e il nuovo Bayern: «Cambieremo qualche dettaglio che non è piaciuto ai dirigenti» (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo l’esonero di Julian Nagelsmann, il Bayern Monaco ha un nuovo allenatore: Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco è stato presentato oggi dai bavaresi. Di seguito le parole dell’ex Chelsea riportate da As: «È un onore che il Bayern si sia interessato a me. Voglio ringraziare tutti i responsabili per la loro fiducia. È uno dei migliori club del mondo, è un obbligo essere all’altezza del suo dna e vincere. Non solo vincere, ma vincere in un modo molto speciale. Abbiamo una delle migliori squadre in Europa ed è una grande gioia per me poter lavorare con questa squadra. Poi, poter stare vicino ai miei figli e alla mia famiglia qui è ancora meglio». Tuchel si è detto sorpreso della chiamata del Bayern: «Il momento mi ha sorpreso, non ci contavo. La mia idea era di continuare la mia carriera ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo l’esonero di Julian Nagelsmann, ilMonaco ha unallenatore: Thomas. Il tecnico tedesco è stato presentato oggi dai bavaresi. Di seguito le parole dell’ex Chelsea riportate da As: «È un onore che ilsi sia interessato a me. Voglio ringraziare tutti i responsabili per la loro fiducia. È uno dei migliori club del mondo, è un obbligo essere all’altezza del suo dna e vincere. Non solo vincere, ma vincere in un modo molto speciale. Abbiamo una delle migliori squadre in Europa ed è una grande gioia per me poter lavorare con questa squadra. Poi, poter stare vicino ai miei figli e alla mia famiglia qui è ancora meglio».si è detto sorpreso della chiamata del: «Il momento mi ha sorpreso, non ci contavo. La mia idea era di continuare la mia carriera ...

