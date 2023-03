Trump minaccia “morte e distruzione” in caso di arresto (Di sabato 25 marzo 2023) L’ex presidente americano Donald Trump minaccia “morte e distruzione” qualora venisse incriminato dal procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg. Nel frattempo, il procuratore ha ricevuto un pacco sospetto contente polvere bianca e una lettera con scritto “ti ucciderò”. Donald Trump minaccia L’ex presidente americano Donald Trump ha minacciato di una “potenziale morte e distruzione” qualora Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 marzo 2023) L’ex presidente americano Donald” qualora venisse incriminato dal procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg. Nel frattempo, il procuratore ha ricevuto un pacco sospetto contente polvere bianca e una lettera con scritto “ti ucciderò”. DonaldL’ex presidente americano Donaldhato di una “potenziale” qualora

