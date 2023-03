Trovato impiccato in carcere, la denuncia della sorella: “Ha lividi sul corpo, ma ci viene negata l’autopsia” (Di sabato 25 marzo 2023) “Mio fratello non aveva mai manifestato l’intenzione di togliersi la vita, sarebbe uscito di lì a poco di prigione e aveva preso accordi per un lavoro in un ristorante una volta tornato libero”: non si da pace Marisa Dal Corso, sorella di Stefano, il 43enne morto nel carcere di Oristano il 12 ottobre dello scorso anno. Le guardia carcerarie lo hanno Trovato impiccato. “Mi hanno mandato solo delle foto, poche e in cui tra l’altro era vestito, dalle quali si vedono segni come di presa su un braccio, uno alla testa e sugli occhi”, dice la sorella, che parlando con Adnkronos accusa: “Per ben due volte ci è stata negata la possibilità di fare l’esame autoptico, ma io chiedo che venga fatta chiarezza. Voglio capire come è morto Stefano”. L’uomo stava scontando una pena ai domiciliari, la ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) “Mio fratello non aveva mai manifestato l’intenzione di togliersi la vita, sarebbe uscito di lì a poco di prigione e aveva preso accordi per un lavoro in un ristorante una volta tornato libero”: non si da pace Marisa Dal Corso,di Stefano, il 43enne morto neldi Oristano il 12 ottobre dello scorso anno. Le guardia carcerarie lo hanno. “Mi hanno mandato solo delle foto, poche e in cui tra l’altro era vestito, dalle quali si vedono segni come di presa su un braccio, uno alla testa e sugli occhi”, dice la, che parlando con Adnkronos accusa: “Per ben due volte ci è statala possibilità di fare l’esame autoptico, ma io chiedo che venga fatta chiarezza. Voglio capire come è morto Stefano”. L’uomo stava scontando una pena ai domiciliari, la ...

Suicida in carcere, la denuncia della sorella: "Lividi sul corpo ma negano autopsia" "Mio fratello è morto nel carcere di Oristano, dove si trovava per un processo. E' morto impiccato, mi hanno detto al telefono. Eppure lui non aveva alcun motivo di togliersi la vita, mai aveva ...