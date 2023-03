Trevisan-Liu oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Miami 2023

(Di sabato 25 marzo 2023) Martinasfiderà Claire Liu nel terzo turno del Wta 1000 di, in programma dal 21 marzo al 2 aprile. La giocatrice azzurra ha sfruttato al meglio il suo status di testa di serie, beneficiando di un bye al primo turno e debuttando con una vittoria ai danni della giapponese Hibino. Sulla sua strada ora la beniamina di casa Liu, favorita dal ritiro di Siniakova e dal forfait di Swiatek, ma brava ad approfittare di un tabellone aperto. In Florida,tenterà di fare ciò che non le è riuscito la scorsa settimana a Indian Wells, ovvero approdare agli ottavi di finale. L’azzurra ha vinto l’unico precedente lo scorso anno sulla terra rossa di Rabat, ma sarà la statunitense a partire favorita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Liu scenderanno in ...

Trevisan-Liu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami ... SPORTFACE.IT

