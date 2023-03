Trentunesima giornata Eurolega 2022/2023: Milano doma il Bayern, Bologna travolta dal Real Madrid (Di sabato 25 marzo 2023) Nella Trentunesima giornata Eurolega 2022/2023, L’Olimpia Milano si dimostra inarrestabile e, dopo il Fenerbache, stende anche il Bayern Monaco per 99-74. Adesso la squadra di Messina può davvero sognare i playoff che fino a qualche tempo fa sembravano un’utopia. Male, invece, la Virtus Bologna che viene sconfitta nettamente dal Real Madrid per 96-76 e quasi certamente dovrà dire addio ai playoff. Trentunesima giornata Eurolega 2022/2023: VIRTUS Bologna-Real Madrid 79-96 Nulla da fare per Bologna che deve inchinarsi allo strapotere Madridista. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 marzo 2023) Nella, L’Olimpiasi dimostra inarrestabile e, dopo il Fenerbache, stende anche ilMonaco per 99-74. Adesso la squadra di Messina può davvero sognare i playoff che fino a qualche tempo fa sembravano un’utopia. Male, invece, la Virtusche viene sconfitta nettamente dalper 96-76 e quasi certamente dovrà dire addio ai playoff.: VIRTUS79-96 Nulla da fare perche deve inchinarsi allo strapotereista. ...

