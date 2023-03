Tre film da vedere nel weekend: “Armageddon Time…” e “Vera” al cinema, “Gli spiriti dell’isola” in streaming (Di sabato 25 marzo 2023) “Armageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse” di James Gray (Universal Italia), racconto autobiografico dell’infanzia del regista nel Queens di New York, 1980, per noi è il film da non perdere in sala nel weekend. L’altro titolo da vedere al cinema è “Vera”, docufiction di Covi e Frimmel su Vera Gemma. Infine, in streaming, vi consigliamo di recuperare “Gli spiriti dell’isola” con Colin Farrell e Brendan Gleeson. Il film, ingiustamente snobbato agli Oscar (9 nomination, 0 statuette), è ora visibile su Disney+ Il film da vedere al cinema nel weekend è sicuramente Armageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse di James Gray ... Leggi su amica (Di sabato 25 marzo 2023) “Time – Il tempo dell’Apocalisse” di James Gray (Universal Italia), racconto autobiografico dell’infanzia del regista nel Queens di New York, 1980, per noi è ilda non perdere in sala nel. L’altro titolo daalè “”, docufiction di Covi e Frimmel suGemma. Infine, in, vi consigliamo di recuperare “Gli” con Colin Farrell e Brendan Gleeson. Il, ingiustamente snobbato agli Oscar (9 nomination, 0 statuette), è ora visibile su Disney+ Ildaalnelè sicuramenteTime – Il tempo dell’Apocalisse di James Gray ...

