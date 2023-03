Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “In Europa il governo non ha ottenuto niente Sui migranti sono tutti sovranisti”

(Di sabato 25 marzo 2023) “Non c’è stato nessun risultato perché l’non ha nessuna intenzione di risolvere il problema deii Paesi membri, quando si affronta questo tema, diventano“. Così Marco, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato il Consiglio europeo terminato ieri. “È difficile distinguere ipropriamente detti dai ‘de facto’. Sappiamo benissimo che i tedeschiquando si parla di, non soltanto Orbàn. DiventanoOrbàn, diventanoMeloni. Ciascuno bada agli affari propri. – ha spiegato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kiara86769608 : RT @matteoc1951: BUONGIORNO a tutti,comunque la pensiate,ieri ad accordi e disaccordi ho visto sentito Travaglio,prima ho guardato Crozza,u… - Giogio47658624 : RT @matteoc1951: BUONGIORNO a tutti,comunque la pensiate,ieri ad accordi e disaccordi ho visto sentito Travaglio,prima ho guardato Crozza,u… - damorantonio : RT @matteoc1951: BUONGIORNO a tutti,comunque la pensiate,ieri ad accordi e disaccordi ho visto sentito Travaglio,prima ho guardato Crozza,u… - cocchi2a : RT @matteoc1951: BUONGIORNO a tutti,comunque la pensiate,ieri ad accordi e disaccordi ho visto sentito Travaglio,prima ho guardato Crozza,u… - Piero43 : RT @matteoc1951: BUONGIORNO a tutti,comunque la pensiate,ieri ad accordi e disaccordi ho visto sentito Travaglio,prima ho guardato Crozza,u… -

Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andrea Scanzi saranno presenti per commentare l'attualità.&Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per ...Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andrea Scanzi saranno presenti per commentare l'attualità. '&Disaccordi' è prodotto da Loft Produzioni per ...Non hanno mai nascosto le loro simpatie e i lorocon la Russia. Ma ci sono anche quelli che ... Marco, che a riguardo legge alcuni stralci del suo ultimo libro, 'Scemi di guerra' (ed.

Carlo Rovelli e Pietro Senaldi ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 10 marzo alle 22 Il Fatto Quotidiano

Nella nuova puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento settimanale del Nove in onda venerdì 24 marzo alle 22:45, dopo il live di Fratelli di Crozza, il conduttore Luca Sommi ospita il ...Marco Travaglio (Direttore de Il Fatto Quotidiano): "Berlusconi e Salvini non hanno mai nascosto le loro simpatie e i loro accordi, poi ci sono quelli che invece fanno finta di non esserlo mai stati.