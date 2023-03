Tramezzini | scatta il richiamo del Ministero della Salute | tutti i dettagli

Leggi su tvzap

(Di sabato 25 marzo 2023) Nuovoalimentare in Italia: ritirati dai supermercati deimolto venduti nel Paese. La ragione? La possibile contaminazione da Listeria monocytogenes dovuta ad uno dei componenti del prodotto (sfilacci di equino) segnalata dal fornitore. La notizia arriva direttamente dal. leggi anche: Allarme al supermercato:il ritiro per il famoso gelato. Cos’hanno scoperto leggi anche: Allarme in Italia,il ritiro alimentare per rischio chimicocontaminati,il, iveneziani e i ‘focazzini’ ‘Texano’ con mozzarella, salsa sfilacci e rucola, venduti con i marchi ...