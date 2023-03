Tragedia in Colorado: 17enne italiana uccisa sulle strisce pedonali. Era negli Usa per l’anno di studio all’estero (Di sabato 25 marzo 2023) Stava andando a scuola, la Doherty High School, istituto che stava frequentando grazie ad un programma di scambio internazionale, attraversando le strisce pedonali davanti all’istituto quando una Jeep... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 marzo 2023) Stava andando a scuola, la Doherty High School, istituto che stava frequentando grazie ad un programma di scambio internazionale, attraversando ledavanti all’istituto quando una Jeep...

