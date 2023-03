Traffico Roma del 25-03-2023 ore 19:30 (Di sabato 25 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione pochi gli spostamenti nei quest’ultima ora sulla Grande Raccordo Anulare maggiormente concentrati tra la diramazione Roma Sud dell’ardeatina su entrambe le carreggiate code possibili per la Traffico intenso sulla diramazione Roma Sud in particolare tra Torrenova e le Grain direzione della capitale tardo pomeriggio senza di oggi di rilievo per chi viaggia sulla tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ancora tensione sulla via del mare dove a causa di un precedente incidente all’altezza di Vitinia non si escludono code Giada Cecilia in direzione del centro più Traffico anche in direzione Ostia tra il raccordo anulare Vitinia nuovi interventi di manutenzione sul lungotevere in Sassia già dalle 21 di ieri Venerdì 24 non è ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione pochi gli spostamenti nei quest’ultima ora sulla Grande Raccordo Anulare maggiormente concentrati tra la diramazioneSud dell’ardeatina su entrambe le carreggiate code possibili per laintenso sulla diramazioneSud in particolare tra Torrenova e le Grain direzione della capitale tardo pomeriggio senza di oggi di rilievo per chi viaggia sulla tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ancora tensione sulla via del mare dove a causa di un precedente incidente all’altezza di Vitinia non si escludono code Giada Cecilia in direzione del centro piùanche in direzione Ostia tra il raccordo anulare Vitinia nuovi interventi di manutenzione sul lungotevere in Sassia già dalle 21 di ieri Venerdì 24 non è ...

