Traffico Roma del 25-03-2023 ore 12 | 30

(Di sabato 25 marzo 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare interna tra la diramazionesud e l’abbianuova incidente con rallentamenti in viale Anicio Gallo nei pressi di viale Tito Labieno in centro disagi Dalle 11 fino alle 12:30 per un altro Corrado Ricci fino a Piazza Madonna di Loreto è una manifestazione dalle 14 alle 17 in Piazza Santi Apostoli alle 21 secondo concerto dei maneskin palazzo dello sport divieto di sosta e possibili rallentamenti con il trasporto pubblico si può utilizzare la metro B fermata EUR Palasport e per quanto riguarda i trasporti la linea-formia-napoli si è rallentata per un guasto nel tratto tra torricola eTermini in direzione diper i dettagli di queste di altre notizie ...