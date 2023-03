Traffico Roma del 25-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 marzo 2023) Luceverdedella redazione sulla puntina in uscita dalla capitale e restano le code a tratti per un incidente precedente tra Tor de' Cenci e Castelno verso Pomeziaattenzione per l'asfalto in via di Santa Costanza e rallentamenti per un incidente in via di Valle Aurelia all'altezza di via Giovanni Battista Gandino file su via Prenestina per un incidente ancora all'altezza di via Laviano in centro di serraggio Dalle 10 fino alle 12:30 circa per un corteo da Largo Corrado Ricci fino a Piazza Madonna di Loreto e manifestazione dalle 14 alle 17 in Piazza Santi Apostoli all'Eur a 21 secondo concerto dei maneskin al palazzo dello sport divieto di sosta è possibile rallentamenti per il trasporto pubblico si può utilizzare la linea metro B fermata EUR palasport