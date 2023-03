Traffico Roma del 25-03-2023 ore 10:30 (Di sabato 25 marzo 2023) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità e le manifestazioni previste oggi in centro a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia dell’endometriosi la prima sarà un corteo tra le 11 e le 12:30 da Largo Corrado Ricci a Piazza Madonna di Loreto l’altra sarà un dalle 14 in Piazza Santi Apostoli e oggi e domani come ogni ultimo fine settimana del mese via dei Fori Imperiali Sara isola pedonale per tutto il giorno oggi sono di su percorsi alternativi le linea 51 75 85 87 e 117 118 questa notte Inoltre si sposterà la nmb eventi in città dalle 21 di questa sera la seconda data dei maneskin al palazzo dello sport dell’Euro e ricordiamo che l’aria è raggiungibile anche con il trasporto pubblico questa la linea B della metropolitana così come le altre metro saranno attive fino alle 1:30 di notte i dettagli su ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e le manifestazioni previste oggi in centro a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia dell’endometriosi la prima sarà un corteo tra le 11 e le 12:30 da Largo Corrado Ricci a Piazza Madonna di Loreto l’altra sarà un dalle 14 in Piazza Santi Apostoli e oggi e domani come ogni ultimo fine settimana del mese via dei Fori Imperiali Sara isola pedonale per tutto il giorno oggi sono di su percorsi alternativi le linea 51 75 85 87 e 117 118 questa notte Inoltre si sposterà la nmb eventi in città dalle 21 di questa sera la seconda data dei maneskin al palazzo dello sport dell’Euro e ricordiamo che l’aria è raggiungibile anche con il trasporto pubblico questa la linea B della metropolitana così come le altre metro saranno attive fino alle 1:30 di notte i dettagli su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ustps_vw : Cioè ma Padova è diventata come Roma e Milano in quanto a traffico.... - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma –Formia, direzione Roma: dalle ore 10.00 circolazione fe… - Aurora68934704 : ??A ROMA,domani BLOCCO DEL TRAFFICO, nella fascia verde, dalle h. 7.30 alle h. 12.30 e dalle 16.30 alle h. 20.30. Pe… - EnzaAltieri : RT @masabbett: La moda 2/2 Far camminare le due modelle avanti e indietro, aspettando il giusto mix monocromatico nel caos del traffico.… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Traffico di droga e sfruttamento della prostituzione a Roma. Coinvolti cittadini cinesi, filippini e italiani: 47 arres… -