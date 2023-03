Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 marzo 2023) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in carreggiata interna si sta in coda per un incidente all’altezza della via del Mare procedere con prudenza Io non mento ilsulla ballo della 24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Pontina siglato un incidente all’altezza di Castelno senza ripercussioni per ilin direzione diCinecittà ilregolare anche se non mento la ripresa delle attività lavorative oggi in piazza San Pietro Papa Francesco celebrerà alle 11:15 uno di Enzo speciale con la partecipazione di numerosi fedeli possibili difficoltà ale misure alla viabilità in l’aria circostante dalle 8:30 alle 10:30 invece possibili difficoltà di circolazione in Piazza ...