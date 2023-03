Torta rustica con melanzane | peperoni e zucchine Solo 160 calorie!

(Di sabato 25 marzo 2023)light con. Lo sappiamo bene, per la salute è importante mangiare leggero, soprattutto la sera. In questa chiave, lacon lee leche ti proponiamo qui di seguito può essere davvero la scelta giusta. È un piatto molto leggero, oltre che semplice e appetitoso: si tratta insomma di una pietanza molto gustosa che ti puoi permettere di assaporare anche se segui una dieta. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Gli ingredienti che ci occorrono sono questi: una sfoglia di pasta brisée light; 130 grammi di ricotta; 40 grammi di parmigiano grattugiato; 40 grammi di scamorza affumicata; quattro uova; quattro o cinque olive taggiasche, snocciolate; tre o quattro pomodorini; tre o quattro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Accipicchina : La ricetta del Babà salato, una torta rustica adatta ad ogni stagione. Piace sempre a tutti e... segui la foto-rice… - minovr69 : #leredita torta rustica. Molto sfiziosa. E un bicchiere di Fragolino. - Fabry_Chi : Gattafura torta rustica #leredita - rossella8103 : TORTA Rustica Prosciutto e Provola ricetta Antipasto facile - Melizieincucina : Sfoglia con verdure e formaggio filante. Una torta rustica e genuina pronta in poche mosse e con soli 3 ingredienti… -

Una festa per un anniversario veramente speciale, organizzata come le cose di cuore in cui ognuno porta qualcosa una, una focaccia, una pizza: è stata questo il modo di festeggiare, dopo aver ripercorso insieme le attività realizzate, per il primo compleanno di tranensis, l'associazione culturale ...Oltre ai piatti più tradizionali, come i pizzoccheri, lo schüttelbrot (pane di segale croccante), lade fregoloti (di mandorle tipica della tradizione trentina) o il re dei dolci ...Oltre ai piatti più tradizionali, come i pizzoccheri, lo schüttelbrot (pane di segale croccante), lade fregoloti (di mandorle tipica della tradizione trentina) o il re dei ...

Torta di rose salata con verdure Corriere della Sera

Il nostro menù inizia con una classica torta di asparagi e ricotta. Più che di un semplice antipasto, si tratta di un vero e proprio passe partout, adatto anche ad una merenda salata. Pochi ...Ma quanto è bella la natura che si risveglia Anche Milano in questa stagione si tinge di bianco e rosa: sono i colori dei ciliegi e delle ...