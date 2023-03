Torneo di Viareggio: definita l’avversaria del Benevento agli ottavi (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoChiuso al secondo posto il girone 3 in virtù della sconfitta di misura rimediata contro l’Empoli, il Benevento attendeva di conoscere il nome dell’avversaria da affrontare negli ottavi di finale del Torneo di Viareggio. La formazione guidata da Gennaro Scarlato affronterà, martedì 28 marzo, la Rappresentativa di serie D, prima classifica nel girone 8. Nell’ultima giornata del raggruppamento, la formazione guidata in panchina dall’ex centrocampista di Lazio e Juventus Giuliano Giannichedda, ha battuto nettamente i nigeriani del Ladegbuwa (3-0), sfruttando il contemporaneo pareggio (1-1) tra i brasiliani dello Sport Recife e l’Imolese per prendersi il primato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoChiuso al secondo posto il girone 3 in virtù della sconfitta di misura rimediata contro l’Empoli, ilattendeva di conoscere il nome delda affrontare neglidi finale deldi. La formazione guidata da Gennaro Scarlato affronterà, martedì 28 marzo, la Rappresentativa di serie D, prima classifica nel girone 8. Nell’ultima giornata del raggruppamento, la formazione guidata in panchina dall’ex centrocampista di Lazio e Juventus Giuliano Giannichedda, ha battuto nettamente i nigeriani del Ladegbuwa (3-0), sfruttando il contemporaneo pareggio (1-1) tra i brasiliani dello Sport Recife e l’Imolese per prendersi il primato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

