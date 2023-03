Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Usa, potente tornado si abbatte su Mississippi e Alabama: morti -

Une forti temporali hanno colpito lo Stato del Mississippi uccidendo almeno 24 persone. A darne notizia i media statunitensi, tra cui la Bbc e l'Abc News. Trenta milioni di persone sono in ...

Tornado si abbatte sullo stato del Mississippi, decine di vittime Tiscali Notizie

Un tornado e forti temporali hanno colpito lo Stato del Mississippi uccidendo almeno 24 persone. A darne notizia i media statunitensi, tra cui la Bbc e l’Abc News. Trenta milioni di persone sono in ...Diverse città rurali hanno avuto alberi abbattuti e linee elettriche saltate. Ora si teme che la tempesta si estenda ad altri Stati del sud. Cornel Knight era a casa di un parente a Rolling Fork, ...