Tornado e forti temporali sullo stato del Mississippi | almeno 21 i morti e migliaia senza casa In rete le immagini della devastazione

(Di sabato 25 marzo 2023) Sono21, secondo la Cnn, le vittime dei violentie di uno o piùabbattutisi nella notte sulstrappando i tetti dalle case, devastando intere cittadine e provocando severi blackout perdi persone. Operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso, in particolare nelle città di Silver City e Rolling Fork, quest’ultima descritta da un residente come “completamente distrutta”.13si contano a circa 100 chilometri a nord-ovest di Jackson nella Sharkey County, dove si trova Rolling Fork, secondo il coronercontea. Altre tre persone sono rimaste uccise edue sono in gravi condizioni nella contea di Humphreys. Un, dopo le 20 ora locale (le 2 ...

Un tornado e forti temporali hanno colpito lo Stato del Mississippi uccidendo almeno 19 persone. Lo riportano alcuni media, tra cui Bbc e Abc news. Trenta milioni di persone sono in allerta per ...Un tornado “devastante” e forti temporali hanno attraversato il Mississippi venerdì scorso, uccidendo almeno 14 persone e causando oltre 100 miglia di danni, hanno detto funzionari locali e federali.