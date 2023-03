Torna l’ora legale: lancette avanti di un’ora nella notte tra sabato e domenica (Di sabato 25 marzo 2023) un’ora di sonno in meno e un’ora di luce in più. La notte tra il 25 e il 26 marzo si Torna all’ora legale. Alle due del mattino di domenica occorrerà “spostare le lancette degli orologi” che dovranno essere regolati un’ora avanti. Un rito ormai quasi simbolico visto che la maggior parte dei dispositivi si aggiornano automaticamente. l’ora legale terminerà il 29 ottobre, con il ritorno all’ora solare. Nonostante qualche sbadiglio in più, già domenica si potrà godere della luce del sole più a lungo secondo la regola che seguono quasi tutti i paesi industrializzati: nell’emisfero boreale il regime di ora legale inizia l’ultima ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 marzo 2023)di sonno in meno edi luce in più. Latra il 25 e il 26 marzo sial. Alle due del mattino dioccorrerà “spostare ledegli orologi” che dovranno essere regolati. Un rito ormai quasi simbolico visto che la maggior parte dei dispositivi si aggiornano automaticamente.terminerà il 29 ottobre, con il ritorno alsolare. Nonostante qualche sbadiglio in più, giàsi potrà godere della luce del sole più a lungo secondo la regola che seguono quasi tutti i paesi industrializzati: nell’emisfero boreale il regime di orainizia l’ultima ...

Questa notte scatta l'ora legale 2023. Tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 gli orologi andranno spostati di un'ora in avanti e dunque nel weekend si dormirà un'ora in meno ma al contempo si potrà godere di un'ora di luce in più.

Torna l'ora legale e con essa tutta una serie di pro e contro che andranno a incidere sulla qualità della nostra vita almeno per i primi giorni. Le lancette dell'orologio faranno un balzo in avanti.

Più luce, bollette meno care e anche meno emissioni di CO2 nell'ambiente: sono 281 mila i cittadini che chiedono di abolire per sempre l'ora solare come proposto dalla Società di medicina.