Torna l’ora legale (eppure si era deciso di abolirla) (Di sabato 25 marzo 2023) Dalla notte di domenica 26 marzo Torna l’ora legale: lancette dell’orologio avanti di un’ora. Nei sette mesi in cui sarà in vigore, l’ora legale consentirà all’Italia di risparmiare circa 220 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kilowatt. Questo risparmio genererà, inoltre, un rilevante beneficio all’ambiente. Gli esperti lo quantificano nella riduzione di circa 200mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. A fare i conti è Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Dal 2004 al 2022 il nostro Paese ha risparmiato circa 2 miliardi di euro e 10,9 miliardi di kilowatt di elettricità, stando ai calcoli della società. Dalle 2 del mattino di domenica 26 marzo lancette spostate avanti di un’ora. Foto Twitter ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 marzo 2023) Dalla notte di domenica 26 marzo: lancette dell’orologio avanti di un’ora. Nei sette mesi in cui sarà in vigore,consentirà all’Italia di risparmiare circa 220 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kilowatt. Questo risparmio genererà, inoltre, un rilevante beneficio all’ambiente. Gli esperti lo quantificano nella riduzione di circa 200mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. A fare i conti è Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Dal 2004 al 2022 il nostro Paese ha risparmiato circa 2 miliardi di euro e 10,9 miliardi di kilowatt di elettricità, stando ai calcoli della società. Dalle 2 del mattino di domenica 26 marzo lancette spostate avanti di un’ora. Foto Twitter ...

