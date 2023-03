Torino, metà squadra di rugby del carcere positiva al test anti droga: a rischio il campionato (Di sabato 25 marzo 2023) Almeno 13 giocatori della squadra di rugby La Drola, formazione composta dai detenuti del carcere di Torino «Lorusso e Cotugno», sono risultati positivi ai test anti-droga. «È una pessima notizia per la squadra, tutti i giocatori hanno firmato un impegno per non assumere stupefacenti», ha commentato al The Times, deluso, il presidente e cofondatore del club Walter Rista, ex stella del rugby italiano nominato nel 2021 Commendatore della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Drola rientra nel progetto rugby Oltre le sbarre, per promuovere i valori dello sport e del fairplay negli istituti penitenziari. La Drola gioca nella quarta divisione e tutte le partite vengono disputate sul campo interno ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Almeno 13 giocatori delladiLa Drola, formazione composta dai detenuti deldi«Lorusso e Cotugno», sono risultati positivi ai. «È una pessima notizia per la, tutti i giocatori hanno firmato un impegno per non assumere stupefacenti», ha commentato al The Times, deluso, il presidente e cofondatore del club Walter Rista, ex stella delitaliano nominato nel 2021 Commendatore della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Drola rientra nel progettoOltre le sbarre, per promuovere i valori dello sport e del fairplay negli istituti penitenziari. La Drola gioca nella quarta divisione e tutte le partite vengono disputate sul campo interno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosylily78 : RT @ClaudiaToni: DALÌ CERCA CASA ?? Dalí 3 anni, bellissimo, buonissimo è giocherellone. Foto scattata a meta' dicembre che correva nella n… - Ansa_Piemonte : Turismo Torino, per il turista la città è una meta culturale. Il 76% arriva dall'Italia, il 91% vuole ritornare e l… - eleitaliana : RT @ClaudiaToni: DALÌ CERCA CASA ?? Dalí 3 anni, bellissimo, buonissimo è giocherellone. Foto scattata a meta' dicembre che correva nella n… - MassimoPA_TO : @MilkoSichinolfi In effetti 25 gradi a Torino a metà Marzo sono normali no????? Non c’è nessuna emergenza vero? Ma… - ElisabettaPolet : RT @ClaudiaToni: DALÌ CERCA CASA ?? Dalí 3 anni, bellissimo, buonissimo è giocherellone. Foto scattata a meta' dicembre che correva nella n… -

Torino, metà squadra di rugby del carcere positiva al test anti droga: a rischio il campionato Almeno 13 giocatori della squadra di rugby La Drola , formazione composta dai detenuti del carcere di Torino "Lorusso e Cotugno", sono risultati positivi ai test anti - droga. "È una pessima notizia per la squadra, tutti i giocatori hanno firmato un impegno per non assumere stupefacenti", ha ... Juve, un'altra perdita di bilancio ( - 29,5 milioni). Lunedì udienza Prisma La Juventus accumula un'altra perdita nei suoi conti, 29,5 milioni di euro , a metà di questa difficile stagione nella quale deve risalire la china dai guai giudiziari e dai ...Repubblica di Torino il ... Maternità surrogata, Francesca Pascale: 'E' atto generosità' Le "battaglie per i diritti civili - ha rimarcato Pascale - non sono carnevalate; io le carnevalate le condivido a metà, ma non vuol dire che rispecchiano tutti. L'obiettivo è che tutta la società ... Almeno 13 giocatori della squadra di rugby La Drola , formazione composta dai detenuti del carcere di"Lorusso e Cotugno", sono risultati positivi ai test anti - droga. "È una pessima notizia per la squadra, tutti i giocatori hanno firmato un impegno per non assumere stupefacenti", ha ...La Juventus accumula un'altra perdita nei suoi conti, 29,5 milioni di euro , adi questa difficile stagione nella quale deve risalire la china dai guai giudiziari e dai ...Repubblica diil ...Le "battaglie per i diritti civili - ha rimarcato Pascale - non sono carnevalate; io le carnevalate le condivido a, ma non vuol dire che rispecchiano tutti. L'obiettivo è che tutta la società ... Turismo Torino, per il turista la città è una meta culturale Agenzia ANSA