Titoli bancari sull'ottovolante? Governi e Bce stiano in allerta (Di sabato 25 marzo 2023) L'ottovolante dei mercati finanziari regolamentati allarma investitori e risparmiatori, le possibilità che il risparmio fugga verso forme alternative di investimento come oro, pietre preziose e antiquariato per chi è più benestante, semplicemente sotto il materasso per la maggioranza di chi riesce ancora a risparmiare, pur con un potere d'acquisto in decisa contrazione, sono in forte ascesa. La finanza è sempre più intrisa di speculazione e a regolarne l'attività ci pensano gli algoritmi e le molteplici opzioni, nelle mani degli hedge fund, fondi speculativi, che puntando contemporaneamente su ribassi e rialzi non perdono quasi mai. Molto meno bene va a chi ripone, giustamente- quanto accumulato - in ogni tipo di prodotti finanziari emessi dagli Stati, piuttosto che dalle aziende, oppure sulle azioni, le quali per loro natura dovrebbero essere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) L'dei mercati finanziari regolamentati allarma investitori e risparmiatori, le possibilità che il risparmio fugga verso forme alternative di investimento come oro, pietre preziose e antiquariato per chi è più benestante, semplicemente sotto il materasso per la maggioranza di chi riesce ancora a risparmiare, pur con un potere d'acquisto in decisa contrazione, sono in forte ascesa. La finanza è sempre più intrisa di speculazione e a regolarne l'attività ci pensano gli algoritmi e le molteplici opzioni, nelle mani degli hedge fund, fondi speculativi, che puntando contemporaneamente su ribassi e rialzi non perdono quasi mai. Molto meno bene va a chi ripone, giustamente- quanto accumulato - in ogni tipo di prodotti finanziari emessi dagli Stati, piuttosto che dalle aziende, oppuree azioni, le quali per loro natura dovrebbero essere le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Bisogna dire che la cocciutaggine con la quale il governo ancora rifiuta di ratificare la riforma del #MES, in ques… - lukasrava : RT @ivanscalfarotto: Bisogna dire che la cocciutaggine con la quale il governo ancora rifiuta di ratificare la riforma del #MES, in questi… - PaoloMRCorti : RT @ivanscalfarotto: Bisogna dire che la cocciutaggine con la quale il governo ancora rifiuta di ratificare la riforma del #MES, in questi… - MarcoGerva1968 : RT @ivanscalfarotto: Bisogna dire che la cocciutaggine con la quale il governo ancora rifiuta di ratificare la riforma del #MES, in questi… - ItaliaViva : RT @ivanscalfarotto: Bisogna dire che la cocciutaggine con la quale il governo ancora rifiuta di ratificare la riforma del #MES, in questi… -