Tiro a segno, Coppa del Mondo Bhopal 2023: la tedesca Doreen Vennekamp si impone nella pistola sportiva (Di sabato 25 marzo 2023) La quarta giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno in corso a Bhopal, in India, si chiude con la finale della pistola sportiva da 25 metri femminile: vittoria per la tedesca Doreen Vennekamp. Non c’erano italiane in gara. Il Medal Match viene vinto dalla tedesca Doreen Vennekamp, che nel duello conclusivo va a battere, al termine di una finale sempre condotta, pur con margine risicato, la cinese Du Ziyue, sconfitta col punteggio di 30-29 dopo i 40 colpi previsti. Dopo 30 colpi era stato assegnato il terzo posto, ed alle spalle delle due finaliste a salire sul gradino più basso del podio era stata la padrona di casa indiana Manu Bhaker, fuori con 20/30, mentre dopo 20 colpi si era ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) La quarta giornata della tappa dideldiin corso a, in India, si chiude con la finale dellada 25 metri femminile: vittoria per la tedesca Doreen. Non c’erano italiane in gara. Il Medal Match viene vinto dalla, che nel duello conclusivo va a battere, al termine di una finale sempre condotta, pur con margine risicato, la cinese Du Ziyue, sconfitta col punteggio di 30-29 dopo i 40 colpi previsti. Dopo 30 colpi era stato assegnato il terzo posto, ed alle spalle delle due finaliste a salire sul gradino più basso del podio era stata la padrona di casa indiana Manu Bhaker, fuori con 20/30, mentre dopo 20 colpi si era ...

