"Timbro di scadenza". Schlein avvertita: Cacciari catastrofico, cosa accadrà (Di sabato 25 marzo 2023) Da Massimo Cacciari arriva un avvertimento chiaro e inquietante a Elly Schlein, ma anche a Giorgia Meloni: i politici oggi "hanno tutti la data di scadenza", come gli yogurt. E i veri "sovrani" non sono più i capi di Stato, ma il debito. In due articoli su Repubblica e Stampa, il filosofo e commentatore politico, con il consueto carico di pessimismo cosmico, delinea uno scenario ad alto rischio per il nostro Paese e l'Occidente in genere. Intervistato da Repubblica, l'ex sindaco di Venezia affronta il tema dello snaturamento dei partiti. "Il degrado non è solo del politico, è esteso. Ha vinto il linguaggio dei social che prescinde da ogni analisi, da ogni critica, da ogni giudizio. È in atto un impoverimento tremendo dei nostri mezzi di comunicazione. I politici ricorrono a una comunicazione frettolosa usando i mezzi che ...

