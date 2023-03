TheGate2023, due portali immersivi per Bergamo e Brescia (Di sabato 25 marzo 2023) I sindaci di Bergamo e Brescia hanno tagliato un simbolico nastro di 'via ai lavori' per la realizzazione dei due grandi portali dell'installazione TheGate2023. Le due strutture altamente tecnologiche ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) I sindaci dihanno tagliato un simbolico nastro di 'via ai lavori' per la realizzazione dei due grandidell'installazione. Le due strutture altamente tecnologiche ...

TheGate2023, due portali immersivi per Bergamo e Brescia

I sindaci di Bergamo e Brescia hanno tagliato un simbolico nastro di 'via ai lavori' per la realizzazione dei due grandi portali dell'installazione TheGate2023. Le due strutture altamente tecnologiche che metteranno in collegamento diretto le città, nominate Capitale Italiana della Cultura 2023, permettendo un'interazione diretta e proponendo un'...

Del Bono: "Brescia e Bergamo possono crescere insieme"

...che ha presentato l'installazione TheGate2023. Una struttura, di cui Bper è main sponsor, che rappresenta il progetto di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. Si tratta di due ...

Gori: "Bergamo e Brescia capitale unica della Cultura"

Capitale della Cultura, a metà aprile inaugura lo Stargate di piazza Vittoria

La struttura è quasi pronta, a breve partiranno i lavori a Bergamo. Oggi il via ufficiale ai lavori con i due sindaci ...