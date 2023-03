The Movie Critic: Quentin Tarantino vuole Cate Blanchett nel suo ultimo film? (RUMOR) (Di sabato 25 marzo 2023) Impazzano le indiscrezioni attorno al decimo e ultimo film di Quentin Tarantino. Il regista sembrerebbe intenzionato ad avere Cate Blanchett nel ruolo da protagonista. I fan di Quentin Tarantino sono già in visibilio per l'annuncio del suo decimo, e quanto pare ultimo, film che si chiamerà The Movie Critic. Sarà ambientato nella Hollywood degli anni '70 e avrà una protagonista femminile. Ma chi sarà l'attrice a vestirne i panni? L'ultima indiscrezione bomba è arrivata dall'insider Jeff Sneider secondo cui Tarantino vorrebbe nientemeno che Cate Blanchett nel suo ultimo film che sarà "una visione ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 marzo 2023) Impazzano le indiscrezioni attorno al decimo edi. Il regista sembrerebbe intenzionato ad averenel ruolo da protagonista. I fan disono già in visibilio per l'annuncio del suo decimo, e quanto pareche si chiamerà The. Sarà ambientato nella Hollywood degli anni '70 e avrà una protagonista femminile. Ma chi sarà l'attrice a vestirne i panni? L'ultima indiscrezione bomba è arrivata dall'insider Jeff Sneider secondo cuivorrebbe nientemeno chenel suoche sarà "una visione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco_sferini : RT @MarcoRavera1: Il 25 marzo 1942 nasceva Richard O'Brien geniale ideatore di The Rocky Horror Show ????. - laSinistraquot1 : RT @MarcoRavera1: Il 25 marzo 1942 nasceva Richard O'Brien geniale ideatore di The Rocky Horror Show ????. - GianlucaOdinson : The Movie Critic, clamoroso: Quentin Tarantino vuole Cate Blanchett per il suo decimo e ultimo film. I dettagli e c… - GianlucaOdinson : Dopo aver visto #JohnWick4 al cinema spero che l'attrice Rina Sawayama che interpreta #akira nel film , spero sia… - MarcoRavera1 : Il 25 marzo 1942 nasceva Richard O'Brien geniale ideatore di The Rocky Horror Show ????. -