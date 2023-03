Test con la Primavera al Bruseschi (Di sabato 25 marzo 2023) Test in famiglia a ranghi misti con la Primavera per i bianconeri a chiusura della prima settimana di sosta nazionali.Il match è stato disputato al centro sportivo Bruseschi con tempi di durata ridotta (40 minuti il primo e 32 il secondo).Risultato finale di 7-0 per i ragazzi di mister Sottil.Nel primo tempo, terminato col punteggio di 3-0, tutte le reti hanno portato la firma di Beto. Il bomber portoghese è andato nuovamente a segno per il 4-0 al quarto d’ora della ripresa.Il quinto gol è stato realizzato da Thauvin con una bella azione personale. Il punteggio finale è stato fissato ancora da Beto.Udinese – Udinese Promavera 7-0Udinese (3-5-2): Silvestri (1st Padelli); Ehizibue, Guessand, Zeegelaar; Becao, Zunec, Walace (1st Asante), Arslan, Buta; Thauvin, Beto. All. SottilUdinese Primavera (3-4-3): Padelli (1st ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 marzo 2023)in famiglia a ranghi misti con laper i bianconeri a chiusura della prima settimana di sosta nazionali.Il match è stato disputato al centro sportivocon tempi di durata ridotta (40 minuti il primo e 32 il secondo).Risultato finale di 7-0 per i ragazzi di mister Sottil.Nel primo tempo, terminato col punteggio di 3-0, tutte le reti hanno portato la firma di Beto. Il bomber portoghese è andato nuovamente a segno per il 4-0 al quarto d’ora della ripresa.Il quinto gol è stato realizzato da Thauvin con una bella azione personale. Il punteggio finale è stato fissato ancora da Beto.Udinese – Udinese Promavera 7-0Udinese (3-5-2): Silvestri (1st Padelli); Ehizibue, Guessand, Zeegelaar; Becao, Zunec, Walace (1st Asante), Arslan, Buta; Thauvin, Beto. All. SottilUdinese(3-4-3): Padelli (1st ...

