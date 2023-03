Tennis: Torneo Miami. Dimitrov avversario di Sinner al terzo turno (Di sabato 25 marzo 2023) Il bulgaro si è imposto in tre set sul qualificato tedesco Struff Miami (USA) - Sarà Grigor Dimitrov a sfidare l'azzurro Jannik Sinner al terzo turno del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Il bulgaro si è imposto in tre set sul qualificato tedesco Struff(USA) - Sarà Grigora sfidare l'azzurro Jannikaldel "Open", secondo Atp Masters 1000 ...

