Teneva in casa il cadavere mummificato della mamma 90enne per continuare a riscuotere la pensione

I carabinieri hanno scoperto il cadavere mummificato di una donna di 90 anni, sigillato in una cassapanca. Orrore nel Milanese, e precisamente in un appartamento di Paderno Dugnano. Il macabro ritrovamento è avvenuto durante un sopralluogo a seguito del decesso in casa della figlia, avvenuto tre giorni fa. La donna lo avrebbe conservato per continuare a riscuotere la sua pensione. I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno perquisito l'abitazione della 64enne trovata morta in casa sua a Paderno Dugnano, sulle cui cause del decesso saranno svolti accertamenti, perché i suoi vicini di casa li hanno informati della presenza dell'anziana madre ricoverata in una non ...

