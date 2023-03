Temptation Island 2023, la nuova edizione prende forma: il cast sarà soprattutto over trenta? (Di sabato 25 marzo 2023) L’estate di Canale 5 darà il bentornato a Temptation Island dopo un lungo periodo di stop e la nuova edizione sta prendendo forma con i casting che si stanno tenendo in giro per l’Italia e già spuntano novità in merito alle coppie selezionate dagli autori. Stando ai rumors, Maria De Filippi avrebbe dato un dritta ben precisa ai suoi collaboratori: realizzare un cast principalmente composto da ragazzi e ragazzi di oltre trent’anni. La scelta mirerebbe, infatti, ad una credibilità maggiore per il programma. Temptation Island 2023: le coppie selezionate Sono emersi i primi aggiornamenti riguardo la nuova edizione di Temptation Island che ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 marzo 2023) L’estate di Canale 5 darà il bentornato adopo un lungo periodo di stop e lastandocon iing che si stanno tenendo in giro per l’Italia e già spuntano novità in merito alle coppie selezionate dagli autori. Stando ai rumors, Maria De Filippi avrebbe dato un dritta ben precisa ai suoi collaboratori: realizzare unprincipalmente composto da ragazzi e ragazzi di oltre trent’anni. La scelta mirerebbe, infatti, ad una credibilità maggiore per il programma.: le coppie selezionate Sono emersi i primi aggiornamenti riguardo ladiche ...

