Tecnica del finto pacco: anziana novantenne truffata (Di sabato 25 marzo 2023) – I Carabinieri della stazione di Roma Medaglie D’oro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni e una donna di 24 anni, entrambi già con precedenti, gravemente indiziati del reato di truffa aggravata in concorso in danno di una donna anziana. La vittima, una 90enne romana, era stata contattata al telefono da un uomo che spacciandosi per il nipote in difficoltà, chiedeva di pagare all’ufficio postale una somma pari a 450 euro quale contrassegno per un pacco che le doveva essere consegnato. Il finto nipote ha riferito alla vittima che un’incaricata delle poste si sarebbe presentata presso la sua abitazione per ritirare la somma pattuita. Approfittando dell’evidente buona fede della vittima, la 24enne si è presentato a casa della donna e le ha consegnato un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023) – I Carabinieri della stazione di Roma Medaglie D’oro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni e una donna di 24 anni, entrambi già con precedenti, gravemente indiziati del reato di truffa aggravata in concorso in danno di una donna. La vittima, una 90enne romana, era stata contattata al telefono da un uomo che spacciandosi per il nipote in difficoltà, chiedeva di pagare all’ufficio postale una somma pari a 450 euro quale contrassegno per unche le doveva essere consegnato. Ilnipote ha riferito alla vittima che un’incaricata delle poste si sarebbe presentata presso la sua abitazione per ritirare la somma pattuita. Approfittando dell’evidente buona fede della vittima, la 24enne si è presentato a casa della donna e le ha consegnato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoB87688058 : RT @napoli_network: #Milan, che succede? Dallo scudetto, alle difficoltà sempre più evidenti di quest’anno, andiamo ad analizzare la disce… - GianCrown : .@GioFasanella a 45 anni di distanza, come si evince da questi stracci che ancora volano, è sempre attiva la tecn… - PolliceAzzurro : RT @napoli_network: #Milan, che succede? Dallo scudetto, alle difficoltà sempre più evidenti di quest’anno, andiamo ad analizzare la disce… - ThomasStigari : @parsabotto In realtà anche ai privati vedi art. 2 del dpr 445/2000 recentemente modificato. Purtroppo la portata d… - Zanna731 : @wazzaCN Riformulo...al di là di tutte le valutazioni, un'equipe tecnica che guida l'inter e in campionato perde ?… -