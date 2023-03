Tebas: «La questione Negreira Barcellona è seria, il caso più grave del calcio spagnolo» (Di sabato 25 marzo 2023) Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha rilasciato un’intervista a Marca dove ha parlato del caso Negreira che ha sconvolto il calcio spagnolo. Ormai da settimane Tebas continua a dire che il problema più grande è quello della reputazione del calcio spagnolo, macchiato profondamente in seguito allo scandalo. Queste le parole di Tebas: «Il caso Negreira fa perdere il sonno, è il più grave problema di reputazione e integrità della competizione che ci sia mai capitato nella nostra del nostro calcio. Servono spiegazioni. La questione è molto seria, ma va distinta in due questioni: un conto è comprare gli arbitri, e io penso che non sia ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 marzo 2023) Il presidente della Liga, Javier, ha rilasciato un’intervista a Marca dove ha parlato delche ha sconvolto il. Ormai da settimanecontinua a dire che il problema più grande è quello della reputazione del, macchiato profondamente in seguito allo scandalo. Queste le parole di: «Ilfa perdere il sonno, è il piùproblema di reputazione e integrità della competizione che ci sia mai capitato nella nostra del nostro. Servono spiegazioni. Laè molto, ma va distinta in due questioni: un conto è comprare gli arbitri, e io penso che non sia ...

