Tebas | «Il PSG è una macchina che bara con le sponsorizzazioni»

"Il caso Negreira fa perdere il sonno, è il più grave problema di reputazione e integrità della competizione che ci sia mai capitato nella nostra del nostro calcio. Servono spiegazioni". Lo ha detto il presidente della Liga Javier, intervistato da Marca. "La questione è molto seria, ma va distinta in due questione: un conto

Anche l'uso del Var preoccupa: 'Dobbiamo dare un'occhiata a cosa sta succedendo dopo quello ... che torna ad essere accostato al Real Madrid dopo il rinnovo coldella scorsa stagione: ' Mi ...Commenta per primo Javier, presidente della Liga , ha parlato del momento del calcio europeo durante un intervento nel ... Già nel 2017 avevo criticato loro e il, siamo nel 2023 e niente è ...ricorda poi che "City eerano stati sanzionati dalla Uefa e non avrebbero potuto giocare le coppe, è stato il Tas a cambiare tutto. Forse dovremmo rivedere il ruolo del Tas in queste ...

Juve, Tebas attacca: “Il PSG bara. Superlega Voleva fare un colpo di stato” Juvenews.eu

En fait, le PSG gagne moins d'argent que Barcelone” a annoncé Javier Tebas, qui a une dente contre le club français depuis des mois.De son côté, Javier Tebas remet un coup de pression au FC Barcelone suite ... on peut faire confiance à la presse catalane pour relancer l’éventualité d’un retour de Lionel Messi (PSG, 35 ans) au FC ...