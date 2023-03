Te lo do io il Qatar, il progetto di Open Milano per un calcio inclusivo: “Basta discriminazioni per orientamento o genere sessuale” (Di sabato 25 marzo 2023) Riportare il calcio alla dimensione di sport aperto a tutti con l’obiettivo primario di promuovere il benessere psicofisico, favorire la socializzazione e contrastare la marginalizzazione. Tutto questo in risposta all’esempio negativo dato dagli ultimi Mondiali di calcio maschile. Nasce con queste premesse “Te lo di io il Qatar”, il progetto di Open Milano ASD che porta nel capoluogo lombardo tre appuntamenti pensati in particolare per (re)includere nel mondo dello sport le persone discriminate per il proprio genere – transgender, non-binary, genderfluid e tutte le persone che non si riconoscono nel sistema binario di assegnazione del genere alla nascita – e per il proprio orientamento sessuale. “Il nome è nato in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Riportare ilalla dimensione di sport aperto a tutti con l’obiettivo primario di promuovere il benessere psicofisico, favorire la socializzazione e contrastare la marginalizzazione. Tutto questo in risposta all’esempio negativo dato dagli ultimi Mondiali dimaschile. Nasce con queste premesse “Te lo di io il”, ildiASD che porta nel capoluogo lombardo tre appuntamenti pensati in particolare per (re)includere nel mondo dello sport le persone discriminate per il proprio– transgender, non-binary, genderfluid e tutte le persone che non si riconoscono nel sistema binario di assegnazione delalla nascita – e per il proprio. “Il nome è nato in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : In Qatar Messi e Mbappé erano i signori del mondo. Al Psg sono il simbolo di un progetto naufragato attorno a loro… - CalcioWeb : Il #Brasile inizia un nuovo progetto dopo la delusione in Qatar: #Ederson svela il nome del prossimo allenatore (it… - bausciainsider : 'Ausilio era volato anche in Qatar durante il Mondiale per incontrare gli agenti di Thuram ad illustrare il progett… - donna_impresa : IL NOSTRO PROGETTO CON GLI EMIRATI -