Tatanka, una storia vera ha ispirato il film? (Di sabato 25 marzo 2023) A guardare il film Tatanka viene da chiedersi se sia tratto da una storia vera. La risposta è no, anche se ricalca in parte il mondo e il vissuto di Clemente Russo, il pugile protagonista del film. Lui stesso però ha sottolineato che alcune parti del film sono inventate. Il film di Giuseppe Gagliardi è tratto da Tatanka Skatenato, un racconto di Roberto Saviano contenuto nel libro La bellezza e l’inferno, che incentrato proprio su Russo. In un’intervista a Repubblica però, Russo ha spiegato che non ha vissuto tutto ciò che viene raccontato nel film. “Si tratta di un film basato sul riscatto sociale dei ragazzi del sud, con questo ragazzo, che si salva dalle brutte tentazioni della camorra e della criminalità del Sud ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 25 marzo 2023) A guardare ilviene da chiedersi se sia tratto da una. La risposta è no, anche se ricalca in parte il mondo e il vissuto di Clemente Russo, il pugile protagonista del. Lui stesso però ha sottolineato che alcune parti delsono inventate. Ildi Giuseppe Gagliardi è tratto daSkatenato, un racconto di Roberto Saviano contenuto nel libro La bellezza e l’inferno, che incentrato proprio su Russo. In un’intervista a Repubblica però, Russo ha spiegato che non ha vissuto tutto ciò che viene raccontato nel. “Si tratta di unbasato sul riscatto sociale dei ragazzi del sud, con questo ragazzo, che si salva dalle brutte tentazioni della camorra e della criminalità del Sud ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kazamagio : @tatanka_h Quante storie per una virgola dimenticata,succede,sono 12,5 milioni,ma è chiaro si tratti di refuso - vitonu16 : @tatanka_h Posso fare una richiesta? A fine campionato puoi pubblicare la classifica dei precedenti? - Serpico779 : @tatanka_h solo all'estero e con la clausola che se poi li vendono anuna squadra italiana la società dovrà pagare una penale - attenap : @Paolo78475202 @tatanka_h No, no, tutto OK. Credo ti sia sfuggita la plus valenza da 99 milioni che faranno vendend… - Tatanka_T : Si sono piaciuti da subito...ma lei con questo taglio è super!Ti prego una cosa le devo fare fare togliere la coda… -