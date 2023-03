Tarquinia, con l’ora legale cambiano gli orari della Ztl in centro storico (Di sabato 25 marzo 2023) Tarquinia – Domenica 26 marzo entra in vigore l’ora legale, le lancette degli orologi si spostano un’ora avanti e cambiano anche gli orari della ZTL per accedere al centro storico di Tarquinia. Come da ordinanza infatti il cambio dell’ora prevedrà una modifica dell’orario di accensione dei varchi della ZTL che dalle ore 21:00, orario attuale, verrà anticipato alle ore 19:00 e rimarranno attivi fino alle ore 4:00 del giorno successivo (nei giorni feriali). l’orario estivo resterà tale sino al rientro in vigore dell’ora solare, domenica 29 ottobre. Rimangono invariati gli orari di apertura e chiusura dei giorni festivi e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023)– Domenica 26 marzo entra in vigore, le lancette degli orologi si spostano un’ora avanti eanche gliZTL per accedere aldi. Come da ordinanza infatti il cambio delprevedrà una modifica delrio di accensione dei varchiZTL che dalle ore 21:00,o attuale, verrà anticipato alle ore 19:00 e rimarranno attivi fino alle ore 4:00 del giorno successivo (nei giorni feriali).rio estivo resterà tale sino al rientro in vigore delsolare, domenica 29 ottobre. Rimangono invariati glidi apertura e chiusura dei giorni festivi e ...

