Taranto-Avellino, le probabili formazioni (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’ultimo treno per i playoff passa a Taranto per l’Avellino. Un discorso quasi compromesso, dopo l’ennesima sconfitta maturata contro il Picerno. La formazione irpina ormai si è complicata la vita da sola, a suon di sconfitte e prestazioni molto al di sotto delle proprie possibilità. La formazione ionica, dopo la vittoria dell’ultimo turno vuole chiudere il discorso salvezza contro i lupi. Appena due i punti di distacco tra le due squadre: Avellino 42, Taranto 40. Peggior partita non poteva esserci sulla strada dei biancoverdi. Massimo Rastelli dovrà ancora fare a meno di Pane (non è stato convocato a scopo precauzionale), tra i pali conferma per Marcone. Il tecnico di Pompei potrà contare su Moretti che tornerà tornerà subito titolare al fianco di Auriletto in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– L’ultimo treno per i playoff passa aper l’. Un discorso quasi compromesso, dopo l’ennesima sconfitta maturata contro il Picerno. La formazione irpina ormai si è complicata la vita da sola, a suon di sconfitte e prestazioni molto al di sotto delle proprie possibilità. La formazione ionica, dopo la vittoria dell’ultimo turno vuole chiudere il discorso salvezza contro i lupi. Appena due i punti di distacco tra le due squadre:42,40. Peggior partita non poteva esserci sulla strada dei biancoverdi. Massimo Rastelli dovrà ancora fare a meno di Pane (non è stato convocato a scopo precauzionale), tra i pali conferma per Marcone. Il tecnico di Pompei potrà contare su Moretti che tornerà tornerà subito titolare al fianco di Auriletto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Taranto-Avellino Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live - comedian72 : RT @mattinodinapoli: Taranto-Avellino: è l'ora della verità Rastelli senza Trotta e rebus difesa - mattinodinapoli : Taranto-Avellino: è l'ora della verità Rastelli senza Trotta e rebus difesa - WiAnselmo : RT @Mediagol: Taranto-Avellino, Rastelli: “Sono ottimista, dobbiamo essere attenti per fare punti” - Mediagol : Taranto-Avellino, Rastelli: “Sono ottimista, dobbiamo essere attenti per fare punti” -