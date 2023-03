Tabellino Bologna-Jovenes Promesas 5-0 | marcatori e gol Viareggio Cup 2023

(Di sabato 25 marzo 2023) Ildi5-0, gara valida per la terza giornata della fase a gironi dellaCup, in cui la formazione emiliana si è imposta grazie ai gol di Bernacci, Busato, Mazia, Paterlini e Corsi. Con questo risultato, i rossoblù sono qualificati agli ottavi da primi nel Gruppo 7. RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL CALENDARIO DEL TORNEO L’ALBO D’ORO DEL TORNEO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO5-0: 1 Gasperini; 9 Goffredi, 28 Mercier (46’ 5 Paterlini), 6 Salvi, 21 Cottone (46’ 3 Laureana); 11 Hodzic, 23 Bartha (67’ 13 Bellisi); 16 Busato (46’ 10 Maltoni), 14 Mazia (68’ 7 Corsi); 18 Mmaee (27’ 26 Torino); 25 Ebone (9’ 19 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Tabellino #Bologna-#Mavlon 3-0, marcatori e gol #ViareggioCup2023 - sportface2016 : Tabellino #Bologna-#Atromitos 4-0, marcatori e gol #ViareggioCup 2023 - pistoiasport : Il tabellino di GTG Pistoia-Fortitudo Bologna 86-78 - pistoiasport : Il tabellino di GTG Pistoia-Fortitudo Bologna 86-78 - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Olimpia Milano-Virtus Bologna: il tabellino del KO al Forum -

Basket 2022 - 2023 Serie Bpartita Rinascita Basket Rimini - Giorgio Tesi Group Pistoia Squadra in casa Rinascita ... giocatore partito dal settore giovanile della Virtus, ala di 200 ...IlVIRTUS79 REAL MADRID 96 SEGAFREDO: Mannion 4, Lundberg, Weems 3, Shengelia 10, Jaiteh 4; Hackett 5, Belinelli 26, Ojeleye 18, Mickey, Bako 9, Abass; Camara ne. All. ...Sergio Scariolo ha parlato nel post - partita di Virtus- Real Madrid 79 - 96, match valido per la trentesima giornata dell'Eurolega 2022/2023. Le '...anche in NBA.' CRONACA EDELLA ...

Eurolega, Virtus Bologna-Real Madrid 79-96: gli highlights Sky Sport

Dopo le belle vittorie contro Atromitos e Mavlon e il passaggio del turno già conseguito da prima del proprio girone, il Bologna di Paolo ...Ottima la sua prova contro. Udine: "Una soddisfazione. contro rivali così". L’appello:. "Il 2 aprile palasport pieno".