SuperEnalotto | centrato online il “6” da 73 | 8 milioni di euro

(Di sabato 25 marzo 2023) ROMA – Ilregala un Jackpot da 73,8di: la sestina vincente (4 15 26 27 72 82 JOLLY 89 SUPERSTAR 12) è infatti stata centrata. Come riporta Agipronews, si tratta del secondo “6” del 2023: l’ultimo Jackpot risale al 16 febbraio scorso, quando venne assegnato il premio più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1dicon la Bacheca dei Sistemi, grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450, diviso in 90 cedole a caratura da 5ciascuna, per una vincita da circa 4diper ciascun giocatore. Con quella di stasera sono 127 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del. Dal 1997 a oggi, ...