SuperEnalotto | centrato il 6 | vincita da 73 | 8 milioni di euro con scommessa da 2 euro È la prima volta online

(Di sabato 25 marzo 2023)da 73,8dial. Il 6, per lanella storia, è statocon una giocata effettuata: la schedina vincente è in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Centrato il '6' al #Superenalotto: vinti 73.808.593,28 euro+++ - Agenzia_Ansa : Centrato il 6 al Superenalotto per un jackpot da 73 milioni di euro. E' la prima volta che il montepremi viene vint… - Adnkronos : SuperEnalotto, centrato '6' da 73,8 milioni di euro . #Adnkronos ?? - RTAlive1 : Con soli 2euro, centrato il 6 da 73 milioni - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: SERIE B OWW: PRIMA, AMPIA, SCONFITTA STAGIONALE PER LA UNICUSANO PL -

Olbia . Una vincita di quasi 460 mila euro in città, nel punto vendita di via Peruzzi 24. Un fortunato vincitore houn "5 stella" da 442.216, 50 euro e un "5" da 17.688,66 euro con una schedina da due pannelli.Poi, di colpo, il 6 alè statodue volte in poco più di un mese. Sì, perché dopo il colpo grosso che ha portato alla vincita di oltre 370milioni di euro, il montepremi più alto ...il 6 al, per un jackpot da 73 milioni di euro . La sestina vincente è 4, 15, 26, 27, 72, 82. Numero Jolly 89. Superstar: 12. A vincere il jackpot è stato un giocatore che ha ...

Superenalotto, centrato il 6 da 73 milioni di euro: il montepremi vinto per la prima volta online Fanpage.it

Sabato, il SuperEnalotto ha assegnato un jackpot da 73,8 milioni di euro grazie alla combinazione 4 - 15 - 26 - 27 - 72 - 82 - Jolly 89 - Superstar 12. Quello registrato ieri, è il secondo “6” del 202 ...BALESTRATE - La dea Bendata continua a fare sosta in Sicilia. A Balestrate, nel Palermitano, un fortunato giocatore ha portato a casa 50mila euro con un ...