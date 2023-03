Superenalotto, 6 da perdere la testa: come ha vinto il nuovo milionario (Di sabato 25 marzo 2023) Un giocatore fortunato ha "indovinato" la sestina vincente al Superenalotto, portandosi così a casa un Jackpot da 73,8 milioni di euro. I numeri che lo hanno reso milionario sono 4 15 26 27 72 82, JOLLY 89, SUPERSTAR 12. La giocata, di 2 euro, è stata fatta online. come riporta agipronews si tratta del secondo “6” del 2023: l'ultimo Jackpot risale al 16 febbraio scorso, quando venne assegnato il premio più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato con un sistema da 90 schedine. La vincita di questa sera, invece, è la più alta mai avvenuta in Italia su un sito di gioco. Tra l'altro, è la prima volta che il Superenalotto viene vinto grazie a una puntata online. Con quella di stasera sono 127 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Un giocatore fortunato ha "indovinato" la sestina vincente al, portandosi così a casa un Jackpot da 73,8 milioni di euro. I numeri che lo hanno resosono 4 15 26 27 72 82, JOLLY 89, SUPERSTAR 12. La giocata, di 2 euro, è stata fatta online.riporta agipronews si tratta del secondo “6” del 2023: l'ultimo Jackpot risale al 16 febbraio scorso, quando venne assegnato il premio più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato con un sistema da 90 schedine. La vincita di questa sera, invece, è la più alta mai avvenuta in Italia su un sito di gioco. Tra l'altro, è la prima volta che ilvienegrazie a una puntata online. Con quella di stasera sono 127 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del ...

