Superbia | centinaia di palloncini in diverse città italiane per l’uscita del singolo “Non è cosa mia”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 marzo 2023) ROMA – Iappendonodiind’Italia in occasione deldel loro nuovo“Non èmia” in radio e nei digital store da venerdì 24 marzo. Partono dalla loronatale – Caserta – e passano per Napoli, Roma, Bologna, Torino e Milano: è un atto di protesta pacifica per dare voce alle paure della loro generazione Z. Il simbolo del palloncino, ricorrente in tutti i Visuals realizzati per il brano, è una metafora della speranza, ma proposta in una chiave più disillusa: “Un palloncino non è sufficiente a sostenere il peso di una persona che ingenuamente vi si affida per spiccare il volo, proprio come la speranza è l’unicaa cui la nostra generazione può ...