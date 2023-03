Sul sostegno a Kiev siamo con Meloni. Il Pd di Schlein? Ideologico. Parla Danti (Di sabato 25 marzo 2023) Il terzo polo sta ultimando le operazioni di fusione tra Italia Viva e Azione. Tutto questo avrà senz’altro un riverbero su scala nazionale, ma – vista l’imminenza della scadenza elettorale – anche sul piano europeo. In proiezione Renew Europe esclude “un’alleanza con l’Ecr”, anche qualora i conservatori dovessero unirsi ai popolari. E in Italia? La votazione delle risoluzioni, l’altro giorno, hanno tracciato una rotta chiara: “siamo accanto al governo sul sostegno a Kiev”. Mentre il Pd di Schelin sta diventando “sempre più Ideologico”. Lo dice Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe, nella sua intervista a Formiche.net. Danti, siamo alle battute finali della costituzione del partito unico tra Italia Viva e Azione. Partiamo dalla proiezione a livello europeo. Che ... Leggi su formiche (Di sabato 25 marzo 2023) Il terzo polo sta ultimando le operazioni di fusione tra Italia Viva e Azione. Tutto questo avrà senz’altro un riverbero su scala nazionale, ma – vista l’imminenza della scadenza elettorale – anche sul piano europeo. In proiezione Renew Europe esclude “un’alleanza con l’Ecr”, anche qualora i conservatori dovessero unirsi ai popolari. E in Italia? La votazione delle risoluzioni, l’altro giorno, hanno tracciato una rotta chiara: “accanto al governo sul”. Mentre il Pd di Schelin sta diventando “sempre più”. Lo dice Nicola, vicepresidente di Renew Europe, nella sua intervista a Formiche.net.alle battute finali della costituzione del partito unico tra Italia Viva e Azione. Partiamo dalla proiezione a livello europeo. Che ...

