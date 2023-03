Stupri di Rimini: "Non capiva l'italiano". Chiesta la revisione del processo (Di sabato 25 marzo 2023) Gli avvocati di Guerlin Butungu, condannato a 16 anni per gli Stupri di Rimini del 2017, chiederanno la revisione del processo in quanto il loro assistito fu interrogato senza interprete. "Se tutto va come sperato, sarà un uomo libero da subito" Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Gli avvocati di Guerlin Butungu, condannato a 16 anni per glididel 2017, chiederanno ladelin quanto il loro assistito fu interrogato senza interprete. "Se tutto va come sperato, sarà un uomo libero da subito"

