Stupri di Rimini, l'assurdo: processo da rifare per Butungu, già condannato. "Mancava l'interprete" (Di sabato 25 marzo 2023) Viene disgusto solo all'idea. Guerlin Butungu, che ricordiamo bene per gli Stupri di Rimini del 2017 per i quali fu condannato a 16 anni, potrebbe ottenere la revisione del processo. E di conseguenza – sperano i difensori- il suo rilascio. Sarebbe disgustoso. La motivazione dei legali stride di certo con il buon senso e la sensibilità comune. Per lo stupro di gruppo di Miramare, consumato su una coppia di turisti polacchi "non ebbe un giusto processo; perché gli fu negato il diritto alla difesa nella sua lingua d'origine". E' con questo rilievo che gli avvocati dello sturatore condannato chiedono di riaprire il processo.

