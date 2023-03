Studentessa italiana morta in un incidente negli Stati Uniti | investita da un’auto mentre attraversa sulle strisce

Leggi su tpi

(Di sabato 25 marzo 2023)a 17 anni per unstradaleva la stradapedonali: la 17enne vicentina Giorgia Trocciola è rimasta vittima di una gravissima fatalità in Colorado, dove viveva per studiare. Mercoledì mattina, intorno alle 7.30 locali, stava andando a piedi verso la Doherty High School, istituto che frequentava nell’ambito di un programma di scambio culturale, quando è stata colpita in pieno da una Jeep. Secondo la ricostruzione degli inquirenti giunti sul posto, il veicolo non avrebbe rispettato un semaforo rosso, immettendosi in strada in un momento in cui invece era previsto l’mento pedonale. Il dipartimento di Colorado Springs indaga sulla ...