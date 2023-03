(Di sabato 25 marzo 2023) "L'inclusione si deve coltivare per creare una comunità in cui ci siano le stesse opportunità per tutti". Con questa frase dell'ex sindaco Massimo Pironi, scelta per la targa affissa su una...

Con questa frase dell'ex sindaco Massimo Pironi, scelta per la targa affissa su una panchina nel parco accanto alla casa di Cuore 21, è stataa Riccione la panchina europea in ricordo ...'Nel 1992 furono tre i Borsellino a morire per mano della mafia: oltre al giudice Paolo Borsellino , a luglio, nelladi via D'Amelio, il 21 aprile fu ucciso nostro fratello Paolo a soli 31 ...Verrà realizzata nei prossimi giorni da volontari e volontarie nel parco Carlo Alberto Dalla Chiesa di Riccione e saràsabato 25 marzo alle 10 nel parco adiacente alla casa di Cuore 21. L'...

Strage in A4: inaugurata panchina dedicata alle vittime - Cronaca Agenzia ANSA

Con questa frase dell'ex sindaco Massimo Pironi, scelta per la targa affissa su una panchina nel parco accanto alla casa di Cuore 21, è stata inaugurata a Riccione la panchina europea in ricordo delle ...La presidenza del Consiglio finita sotto accusa perché non si era costituita all’udienza preliminare. Il sottosegretario Mantovano: "Non abbiamo ricevuto avvisi. Chiederemo al Gup di riaprire i termin ...